TopCR | May 18, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza El atacante del Deportivo Saprissa y referente de los morados, Daniel Colindres no pierde la fe en poder sacar un resultado positivo que les permita ser campeones el domingo en La Cueva. “Saprissa es un equipo grande y no vamos a ser el primero ni el último equipo en lograr una remontada. Si hay un […] …read more