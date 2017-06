TopCR | June 5, 2017 | Uncategorized

By Jimena Soto (AFP)- Un jurado decidirá desde este lunes si el famoso actor estadounidense Bill Cosby, acusado de drogar y agredir sexualmente a una mujer en su mansión de Filadelfia hace 13 años, es o no un depredador sexual que debe ir a la cárcel. Cosby llegó a la corte poco antes de las 09H00 local (13H00 […] …read more