TopCR | February 8, 2017 | Uncategorized

By Amanda Camacho Si usted es vecino de Heredia, será mejor que guarde agua desde hoy. A partir de las 8:00 am y hasta las 3:00 pm de este jueves, varias comunidades de Heredia tendrán el servicio de agua potable suspendido. Dentro de este lapso, el servicio se podrá ver afectado por un espacio de 3 horas. La zona […] …read more