TopCR | June 11, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca La Selección de Venezuela quedó muy cerca de tocar la gloria en el Mundial Sub 20 que se disputó en Corea del Sur. El equipo vinotinto hizo historia al llegar a la final, pero cayó hoy por la mínima (1-0) ante Inglaterra, la nueva campeona del mundo. Los dirigidos por Radamel Dudamel se convirtieron en […] …read more