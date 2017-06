TopCR | June 12, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP) – El opositor ruso Alexei Navalny fue condenado a 30 días de cárcel este lunes por haber convocado las manifestaciones anticorrupción no autorizadas que se celebraron en toda Rusia, indicó su portavoz en la red social Twitter. “Sentencia: 30 días”, escribió Kira Iarmych. Navalny, de 41 años, había sido arrestado a la salida de […] …read more