TopCR | April 25, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP) Los asaltantes de una transportadora de caudales de la paraguaya Ciudad del Este se llevaron un botín de $8 millones, informó la empresa este martes. En base a informes policiales, la prensa especulaba que el monto sustraído podía ascender a $40 millones. “Tras un primer recuento, el importe sustraído no supera los $8 millones”, […] …read more