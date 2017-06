TopCR | June 3, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP) Los incidentes casi simultáneos ocurridos este sábado por la noche en el centro de Londres, y que dejaron víctimas, son abordados por las autoridades como un “atentados terroristas”, dijo la primera ministra británica Theresa May. “Puedo confirmar que el terrible incidente de Londres está siendo tratado como un atentado terrorista”, dijo May, expresando su […] …read more