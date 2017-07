TopCR | July 28, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte En bienestar y salud el país tiene una buena nota. La esperanza de vida y la incidencia de enfermedades no transmisibles, colaboran con la nota que obtuvo el país en el Índice de Progreso Social 2017 (IPS). Costa Rica se ubica en el segundo puesto en Latinoamérica y ocupa el puesto 28 a nivel mundial, pero el […] …read more