TopCR | May 12, 2017 | Uncategorized

By Josué Alvarado No solo se trata de una inauguración. Con la puesta en marcha del primer bus centroamericano que se mueve gracias al hidrógeno (H), Costa Rica demuestra que “está listo” para dejar de depender del petróleo, cuyos efectos contaminantes son ya conocidos. Así lo asegura el ingeniero Juan Ignacio del Valle Gamboa, director de operaciones de […] …read more