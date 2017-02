TopCR | February 6, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza Los problemas en los que ha estado envuelto el Club de Fútbol de la Universidad de Costa Rica (UCR), no han afectado su rendimiento en el Torneo de Verano. •Atrasos salariales •No les han pagado el aguinaldo •Problemas con la Universidad •Dificultades para utilizar el Cuty Monge A pesar de esto, los académicos suman 2 […] …read more