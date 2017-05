TopCR | May 25, 2017 | Uncategorized

By Josué Alvarado Haga click para reproducir el video que resume la información de este artículo. Instagram y Snapchat son las redes sociales más peligrosas para su salud mental. Así lo concluyó un grupo de expertos de la Royal Society for Public Health (Rsph), del Reino Unido. La razón es que ambas se basan en la imagen del usuario […] …read more