TopCR | June 19, 2017 | Uncategorized

By Yaslin Cabezas El pequeño Daniel León, quien necesita un trasplante de médula, ya se encuentra en Cincinnati, Estados Unidos para iniciar su intervención. El domingo partió junto a sus padres para someterse al tratamiento, debido a un tipo de anemia congénita. Esta enfermedad no le permite producir glóbulos rojos, por lo que durante prácticamente toda su vida se somete a transfusiones […] …read more