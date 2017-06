TopCR | June 1, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción La Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica dará a conocer la reaparición de una especie de rana endémica del país, declarada extinta por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y de la cual no se tenía noticias desde hace más de 3 décadas. La actividad se realiza en […] …read more