TopCR | March 25, 2017 | Uncategorized

By Johel Solano Un hombre de apellido Carvajal logró ser atendido en el Hospital San Juan de Dios, luego de que un amigo lo auxiliara cuando pasaba por Lomas del Río en Pavas, de casualidad. Los hechos ocurrieron anoche a las 2:30 a.m. La víctima presentaba una herida por arma de fuego en el hombro izquierdo. El afectado […] …read more