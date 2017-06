TopCR | June 14, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción Se le cayeron dos dientes y ella decidió mostrarlo y contar por qué le pasó. La guapa actriz Demi Moore no solo mostró unas fotos de cómo lucía sino que fue franca al hablar de cómo el estrés le ha pasado una cara factura. “Se me cayeron mis dos dientes frontales. Me encantaría decir que fue […] …read more