TopCR | May 31, 2017 | Uncategorized

By Pablo Rojas Los depredadores sexuales que acechan a la niñez tica en Internet usan videojuegos o redes sociales para buscar a sus víctimas. Estos criminales buscan niños de entre 5 y 13 años, quienes aún no cuentan con la madurez emocional para frenar la arremetida de estos sujetos. En los últimos años han sido recurrentes los casos donde […] …read more