TopCR | March 11, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), desmintió información que circula en redes sociales, sobre un supuesto brote de meningitis viral en la zona de Coronado, en San José. Gina Ocampo, doctora del área de Salud de Coronado, aclaró que la información que circula es falsa y que actualmente no hay casos reportados de meningitis, […] …read more