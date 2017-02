TopCR | February 19, 2017 | Uncategorized

By Yaslin Cabezas “Mi nombre es Yvonne Carballo. Llegué a pesar 130 kilos y finalmente logré bajar 70. Pasé de talla 21-22 a 5-6 en pantalón. Desde niña siempre fui gordita pero mis papás no me decían nada. ¡Ellos me querían así! De niña era feliz pero en la adolescencia ya empecé con los problemas, con las burlas y el […] …read more