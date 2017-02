TopCR | February 7, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca El ambiente alrededor del Herediano no es de plena tranquilidad. Reconocen que el inicio del torneo les ha costado y por eso la exigencia crece conforme pasan los días. La derrota ante la UCR la semana pasada los hizo hacer un alto. Jugadores, cuerpo técnico y dirigencia se sentaron a conversar. El compromiso es demostrar […] …read more