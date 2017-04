TopCR | April 27, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción Dos años después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el caso sigue plagado de dudas y de denuncias de inconsistencias en la investigación, lo que aviva la exigencia de los padres de los jóvenes por lograr justicia y verdad. Pero los padres no se cansan de luchar por saber la verdad, por […] …read more