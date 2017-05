TopCR | May 8, 2017 | Uncategorized

By Alexánder Ramírez “¡Recoja sus cositas y váyase para la casa. No sea incoherente, no sea grosera con su gobierno y su Presidente”, le dijo esta tarde el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Rolando González a la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga. En una intervención en el plenario legislativo, González fustigó a Zúñiga, quien afirmó […] …read more