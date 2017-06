TopCR | June 14, 2017 | Uncategorized

By Alexánder Ramírez El diputado Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), denunció atrasos en obras urgentes del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) por ineficiencia de la entidad. Dijo que, por ejemplo, la sede del INA en Cartago ya está construida, pero todavía no abre sus puertas y que la de Heredia no avanza por trabas internas. Según […] …read more