TopCR | June 13, 2017 | Uncategorized

By Alexánder Ramírez Los diputados aplazaron la votación final del proyecto de ley que permitiría a un grupo de docentes dejar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y retornar al del Magisterio Nacional. La Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera acordó no darle el segundo debate a la […] …read more