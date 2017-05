TopCR | May 1, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte Jorge Arguedas, Carmen Quesada, Ligia Fallas y Carlos Hernández -diputados independientes- mantienen en firme que no votarán ni por Gonzalo Ramírez de Renovación Costarricense, ni por Ottón Solís del Partido Acción Ciudadana (PAC). “Nosotros no votamos ni por Ottón Solís ni por Gonzalo Ramírez, y menos por Ottón Solís teniendo a Rosibel Ramos”, aseguró el diputado Jorge Arguedas. […] …read more