By Alexánder Ramírez Diputados de distintos partidos políticos dijeron este lunes que la separación del ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, era lo que procedía, después de verse envuelto en una denuncia por presunta violencia doméstica. “Me parece que era lo procedente dado la gravedad de lo que se le acusa. No se puede ser diferente […] …read more