TopCR | May 11, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP) El repentino despido de James Comey como director del FBI no detiene la investigación en marcha sobre la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, aseguró este jueves el director interino de la institución. “No ha habido ningún esfuerzo de impedir nuestra investigación. Nadie puede impedir que los hombres y […] …read more