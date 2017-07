TopCR | July 29, 2017 | Uncategorized

By Yaslin Cabezas Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) explicó que aún no se tiene un móvil de la matanza ocurrida la noche del viernes en La Cruz de Guanacaste y que la información que tienen es muy poca. “Aparentemente es arma de fuego con escopeta, no tenemos el móvil tampoco. Es una investigación difícil, […] …read more