November 19, 2017

By Graciela Fonseca Al no luchar por un pase a la fase final, el Cartaginés juega más relajado. Esto hizo que se vieran con mayor confianza en la cancha y se impusieran 2-0, ante un Pérez Zeledón que no encontró el rumbo en los 90 minutos del encuentro. Dylan Flores fue la gran figura de los brumosos. Anotó un doblete, […] …read more