TopCR | April 22, 2017 | Uncategorized

By Josué Alvarado Hace algunos días se filtró el audio de doña Eugenia Cartín, una señora que llamó a la empresa Tigo para quejarse por el mal servicio de internet que le brindaban. Pero esa no era su única queja. La señora, que se volvió famosa por frases como: “¡TRA – BA – JAN -DO!” O “¿ES PECADO?”, […] …read more