TopCR | May 4, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción Ayer rifamos cinco entradas dobles para el concierto que Marc Anthony brindará este sábado en Costa Rica. ¡Hoy traemos algo mucho mejor! Una persona y un acompañante no solo podrán ir al concierto sino que además tendrán la posibilidad* de conocer al polifacético artista. El concierto, que se realizará este sábado 6 de mayo en La Guácima […] …read more