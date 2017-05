TopCR | May 14, 2017 | Uncategorized

By Harold Leandro (Guápiles, Pococí) – Si usted lo ve en la cancha, observará a un tipo rudo, de esos que en el lenguaje futbolero se dice que “meten pata”; es decir, que no acepta que pasen el balón y el rival a la vez. En fin, es el típico “leñador”. Pero Edder Monguío, de 31 años, tiene […] …read more