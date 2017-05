TopCR | May 2, 2017 | Uncategorized

By Pablo Rojas El futuro de Eduardo Li Sánchez en el FIFA Gate todavía no se aclara. Li, expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), se mantiene como uno de los pocos dirigentes investigados que aún no tiene fecha de sentencia. Según la más reciente actualización emitida por la Corte del Distrito Este de Nueva York el […] …read more