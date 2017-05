TopCR | May 3, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP)- Varias personas murieron y otras resultaron heridas al ser embestidas por un vehículo en Billerica, a unos 38 km al noroeste de Boston (Massachusetts, este), en un incidente aparentemente no intencional, informó el miércoles la policía estatal. El incidente tuvo lugar en un sitio de subasta de automóviles, Lynnway Auto Auctions, situado en esta […] …read more