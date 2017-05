TopCR | May 10, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte Este es el colegio que promete el Ministerio de Educación Pública, a los estudiantes del Liceo del Humo en Guápiles, donde más de 300 jóvenes que reciben clases ahorita en un salón comunal, amenazan con una huelga indefinida a partir de la próxima semana si no se les mejoran las instalaciones. Eduardo Pineda, director del Fideicomiso