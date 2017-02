TopCR | February 8, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción No se había terminado de informar que las supuestas cargas de dinamita halladas el viernes en el puente de la “platina” no eran sino bombetas, cuando las redes comenzaron a reventar con memes. Imágenes del Coyote, personaje de las caricaturas, llovieron así como memes creados a partir de fotos de varios funcionarios de gobierno. Sin […] …read more