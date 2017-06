TopCR | June 17, 2017 | Uncategorized

By Josué Alvarado Guarde el celular. El flash no sirve y, por el contrario estorba, al igual que la luz de la luna. La idea es estar en la oscuridad total para empezar a ver las joyas que esconde este sector del Pacífico costarricense, en las cercanías del Golfo de Nicoya. “Estas son las experiencias en las que […] …read more