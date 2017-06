TopCR | June 2, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción Este domingo el partido Unidad Social Cristiana (PUSC) vivirá su convención interna para elegir a su candidato para las elecciones de febrero de 2018. Para el presidente de la agrupación, Pedro Muñoz, esta elección no es sólo del partido, sino del país, pues asegura que estarán escogiendo al próximo mandatario costarricense. “Este domingo estaremos escogiendo […] …read more