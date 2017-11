TopCR | November 2, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción En su primer año como presidente de Estados Unidos, Donald Trump se ha mostrado sediento de aclamación, consumido por el agravio y, para bien o para mal, cumpliendo su promesa de romper las normas del cargo. La ex primera dama Michelle Obama probablemente lo resumió bien: “La presidencia no cambia quién eres, revela quién eres”. […] …read more