TopCR | April 21, 2017 | Uncategorized

By Josué Alvarado El reguetón parece haber convencido a los artistas de balada y pop. Muchas de las voces románticas en español están optando por este género en sus nuevas producciones. Tal es el caso de Shakira y Thalía junto a Maluma o Luis Fonsi y Daddy Yankee. Pero ahí no termina la lista y más bien parece crecer. […] …read more