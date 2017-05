TopCR | May 6, 2017 | Uncategorized

By Josué Alvarado El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, dio su tercer rendición de cuentas el miércoles de esta semana. El discurso no convenció a muchos de los diputados, quienes además dicen que el mandatario está en plena campaña política. A pesar de que los errores se repiten una y otra vez con el pago de […] …read more