TopCR | February 7, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte Ahora que ya no es Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama aceptó un duelo de deportes acuáticos, hecho por el magnate Richard Branson. En unas vacaciones por las Islas Vírgenes, el exmandatario y su familia pasaron algún tiempo con Branson, quien se caracteriza por su gusto aventurero. El reto de Obama fue hacer kitesurfing […] …read more