TopCR | June 1, 2017 | Uncategorized

By Yaslin Cabezas Leonardo Angulo es venezolano, hace 8 meses decidió emigrar a Panamá agobiado por la situación que vive su país. Ahí consiguió algunos trabajos como actor y fue así como conoció a unas personas con las que montó un show de Michael Jackson en una discoteca. Eso le dio nuevas ideas… “La actuación me llevó a interpretar bien […] …read more