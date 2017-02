TopCR | February 6, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción El fin de semana fue de acontecimientos deportivos importantes. Primero el clásico entre la Liga Deportiva Alajuelense (LDA) vs Saprissa y luego el Super Bowl, donde los Patriots remontaron luego de ir perdiendo contra los Falcons de Atlanta. En el deporte nacional, fue el Deportivo Saprissa el que dio la sorpresa en un reñido partido, […] …read more