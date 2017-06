TopCR | June 15, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte El tiempo apremia para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y las decisiones que darían estabilidad al fondo de pensiones no se toman ni se vislumbran en un corto plazo, pues el Gobierno está “pateando la bola hacia adelante”. Así opinaron el exsuperintendente de Pensiones, Edgar Robles, y el economista Eliécer Feinzaig. En […] …read more