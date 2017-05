TopCR | May 17, 2017 | Uncategorized

By Pablo Rojas “Ya ni se sabe cuáles son los horarios normales, como a cada rato suspenden”, se quejó recientemente Bernal Vargas, usuario asiduo del tren, en la página en Facebook del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer). Ese reclamo no es simple percepción. Si hay un servicio público que adolece intermitencia, ahí calza perfectamente el tren Una revisión […] …read more