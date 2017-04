TopCR | April 2, 2017 | Uncategorized

By Pablo Rojas ¿Pocos o muchos votantes? A lo interno del Partido Liberación Nacional (PLN) son optimistas, pero no cuentan con cortes concretos sobre la afluencia de electores en las urnas. Los comicios verdiblancos iniciaron a las 8:00 a.m. y se mantendrán hasta las 6:00 p.m. Han transcurrido con buen curso y sin mayores sobresaltos. Salvo algunos inconvenientes […] …read more