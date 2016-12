TopCR | December 29, 2016 | Nacional

Empezaron a sonar las notas de “Do not let the sun go down on me” y brotaron las lágrimas de miles en Las Vegas. Elton John puso a llorar a miles en un concierto que ofreció anoche, al recordar a su amigo George Michael con esta canción. El caballero inglés interpretó una versión del éxito […] Leer Mas…

Source:: CRhoy