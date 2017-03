TopCR | March 7, 2017 | Uncategorized

By Yaslin Cabezas Bruce Craig McCalum salió con su cámara pasadas las 4:00 a.m. del domingo a fotografiar el amanecer en Puerto Viejo de Limón, sin imaginarse que encontraría la muerte de camino. Él fue apuñalado en su abdomen y despojado de sus pertenencias en plena vía pública… Murió en el lugar. Este es el primer asesinato en la […] …read more