By Yaslin Cabezas Hasta hace algunos días Shelia Fedrick no era más que una tripulante de vuelo. Sin embargo, ahora se ha convertido en toda una heroína al salvar a una niña de tráfico de personas en un vuelo desde Seattle a San Francisco en Estados Unidos. Durante el viaje, la mujer notó algo sospechoso entre la niña […] …read more