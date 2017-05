TopCR | May 20, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP).- El futbolista checo David Bystron apareció sin vida en las últimas horas y la prensa europea señala que se trataría del segundo suicidio de un futbolista en menos de un mes. Al parecer, Bystron, de 34 años, fue encontra do ahorcado en la bodega de su casa en Suiza, donde vivía desde el final […] …read more